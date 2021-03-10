Компания Google оплатила штраф за неудаление запрещенной информации
Карина Корнадут
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Google оплатила штраф за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Роскомнадзора.
»Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 миллионов рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента», — сказано в сообщении.
Штраф был назначен компании 17 декабря 2020 года, уточняет ведомство.
В ведомстве напомнили, что, согласно закону «Об информации…», на территории России поисковые системы обязаны исключать из выдачи ссылки на интернет-ресурсы, содержащие контент, запрещенный в РФ.
Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал Google за выдачу запрещенной информации в поиске.
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