Компания Google оплатила штраф за неудаление запрещенной информации

Google оплатила штраф за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Роскомнадзора.

»Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 миллионов рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента», — сказано в сообщении.

Штраф был назначен компании 17 декабря 2020 года, уточняет ведомство.

В ведомстве напомнили, что, согласно закону «Об информации…», на территории России поисковые системы обязаны исключать из выдачи ссылки на интернет-ресурсы, содержащие контент, запрещенный в РФ.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал Google за выдачу запрещенной информации в поиске.