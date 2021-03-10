Большинство сайтов российских госорганов заработали после сбоя

Сайты большинства российских государственных органов заработали после сбоя, произошедшего днем 10 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в прежнем режиме работают сайты Кремля, правительства РФ, Роскомнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития и Совета безопасности РФ. Однако до сих пор не действует сайт Следственного комитета РФ.

По данным агентства, также ранее заработали сайты Государственной думы и МВД.

Ранее стало известно, что сайты ряда государственных органов России стали недоступны. Также сообщалось о сбое в работе крупнейшего российского провайдера «Ростелеком».