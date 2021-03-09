Роскомнадзор вызвал представителей Paramount Comedy из-за серии «Южного парка»

Роскомнадзор вызвал представителей телеканала Paramount Comedy из-за серии «Южного парка». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала «Южный парк» демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Южный парк» имеет знак информационной продукции «18+» и распространяется после 23.00.

В ведомстве посоветовали телеканалу при составлении сетки вещания соотносить ее с «морально-этическими нормами российского общества».