Facebook и Twitter могут оштрафовать за отказ удалять данные об акциях протеста
Социальным сетям Facebook и Twitter грозит штраф по 12 миллионов рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам участвовать на несанкционированных митингах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные мирового судебного участка Москвы №422, куда поступили соответствующие административные протоколы.
В отношении Facebook и Twitter поступили по три протокола в суд. Они были составлены по административной статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации».
По каждому из протоколов компаниям грозит штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил протоколы соцсетям за вовлечение детей в несанкционированные акции