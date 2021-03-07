Роскомнадзор потребовал от Facebook вернуть доступ к материалам российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook восстановить доступ к материалам, опубликованным на официальных страницах российских средств массовой информации ТАСС, РБК и «Взгляд». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Письмо с требованием было направлено руководству компании Facebook.

В своем обращении Роскомнадзор оценил действия администрации соцсети как нарушение ключевых принципов свободы распространения информации и акт цензуры.

Ведомство также напомнило, что за ограничение права россиян на свободный поиск информации владельцам соцсети грозит штраф до 1 млн рублей, при повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы.