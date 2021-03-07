Facebook заблокировал статьи нескольких СМИ со ссылкой на материалы ФСБ
Социальная сеть Facebook заблокировала материалы ТАСС и РБК о задержании в Воронеже сторонников украинской радикальной молодежной группы, основанные на официальном сообщении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Редакции обоих средств массовой информации настаивают на корректном изложении в своих публикациях информации из официального релиза ФСБ.
«Редакция намерена обратиться за разъяснениями к Facebook, а также привлечь к ситуации внимание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», – сообщает ТАСС.
Издание РБК в свою очередь заявляет, что уже направила в администрацию Facebook запрос с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала.
В официальном сообщении ФСБ от 18 февраля 2021 года сообщалось, что в Воронеже была пресечена деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы.