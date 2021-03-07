Facebook заблокировал статьи нескольких СМИ со ссылкой на материалы ФСБ

Социальная сеть Facebook заблокировала материалы ТАСС и РБК о задержании в Воронеже сторонников украинской радикальной молодежной группы, основанные на официальном сообщении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Редакции обоих средств массовой информации настаивают на корректном изложении в своих публикациях информации из официального релиза ФСБ.

«Редакция намерена обратиться за разъяснениями к Facebook, а также привлечь к ситуации внимание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», – сообщает ТАСС.

Издание РБК в свою очередь заявляет, что уже направила в администрацию Facebook запрос с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала.

В официальном сообщении ФСБ от 18 февраля 2021 года сообщалось, что в Воронеже была пресечена деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы.