Facebook снимает запрет на политическую рекламу на своей платформе с четверга, 4 марта, сообщает The Hill со ссылкой на заявление компании.

«Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после дня выборов», – пояснили в компании.

Ранее компания Google сняла аналогичный запрет, введенный после штурма здания американского конгресса в январе текущего года.