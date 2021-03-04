Facebook снимает запрет на политическую рекламу
Полина Рутковская
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Facebook снимает запрет на политическую рекламу на своей платформе с четверга, 4 марта, сообщает The Hill со ссылкой на заявление компании.
«Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после дня выборов», – пояснили в компании.
Ранее компания Google сняла аналогичный запрет, введенный после штурма здания американского конгресса в январе текущего года.
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