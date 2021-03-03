TikTok заявил об удалении контента с призывами к суициду

Социальная сеть TikTok удаляет контент, связанный с самоубийствами или причинением себе вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества и блокируем соответствующие хештеги, для того чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах», — заявили в компании.

Там добавили, что пользователям, которые ищут подобный контент, высвечиваются специальные ресурсы поддержки и телефон доверия.

По данным Роскомнадзора, 24 февраля в TikTok начали распространяться видеоролики с призывами к подросткам совершать самоубийства. К вечеру 25 февраля ролик с призывом совершить массовое самоубийство в определенный день собрал более 432 тыс. просмотров.

Ранее власти Москвы предупредили о призывах детей к суициду в TikTok.