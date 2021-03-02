Яровая попросила Бастрыкина принять меры из-за призывов к суициду в соцсетях

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала главу СК России Александра Бастрыкина принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее пресс-службу.

Парламентарий сообщила, что к ней поступила информация от встревоженных родителей о том, что в ряде соцсетей была опубликована информация, «побуждающая к совершению детьми организованных опасных для их жизни действий». Она указала, что эта информация была подтверждена Роскомнадзором и департаментом образования города Москвы.

«Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», — отметила Яровая.

Она уведомила, что отправила запрос на имя Бастрыкина, в котором попросила принять меры для того, чтобы не был нанесен ущерб здоровью детей, а также установить личности людей, «причастных к организации и совершению преступных действий».

Во вторник, 2 марта, московские власти предупредили о призывах детей к суициду в TikTok.