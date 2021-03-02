Московские власти предупредили о призывах детей к суициду в TikTok

Московские школы предупредили родителей о том, что в социальной сети TikTok распространяются призывы к детскому суициду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период», — сказали в департаменте.

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