Задержана предполагаемая подельница торговавшего данными россиян хакера

Предполагаемая соучастница хакера, обвиняемого в торговле персональными данными россиян, задержана в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, уроженка Кемеровской области Анжелика Мартыненко помогала хакеру торговать копиями паспортов, выписками из банков и другими документами россиян.

Ранее российские правоохранители задержали Алена Федорова, который признался в торговле персональными данными россиян. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ о неправомерном доступе к компьютерной информации. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.