В России разработали «антидронные кейсы» для силовиков

НИИ «Вектор» разработал для силовых структур новое средство для борьбы с дронами. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Комплект назвали «Защита». Он стоит от 25 млн рублей и умещается в трех кейсах. Оборудование будет мешать управлению дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий. На развертывание требуется полчаса.

Отмечается, что испытания уже завершены. «Вектор» готов начать серийное производство и выпускать ежегодно 50 комплексов.

Ранее стало известно, что российский дрон-камикадзе KYB завершит испытания в 2021 году.