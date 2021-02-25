В Twitter появится платная подписка Super Follow

В социальной сети Twitter появится функция Super Follow. Она позволит пользователям брать деньги с подписчиков за эксклюзивный контент. Об этом пишет ТАСС.

Механизм ценообразования не уточняли. На одном из слайдов в презентации была указана цена $4,99 в месяц, но это было лишь примером. Также появится возможность создавать группы.

В компании не уточнили, когда появятся новые функции.

Ранее общественная палата назвала Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту.