Facebook запустит «Центр прозрачности»

Facebook в ближайшее время запустит «Центр прозрачности», чтобы пользователи могли изучать работу сервиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Это будет место, где люди смогут получить информацию о наших стандартах и о мерах, которые принимаются для их воплощения», — говорится в документе.

Тем не менее, в компании не уточнили, как именно будет работать центр.

Ранее общественная палата назвала Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту.