В метро Москвы заявили, что камеры в экранах не предназначены для поиска людей

Новые мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые появятся на станциях Московского метрополитена, не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного метро.

«Экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях, а также чтобы рассказать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах и для отображения полезной справочной и коммерческой информации», — уточнили в службе.

На вопрос о том, кто получит доступ к информации, не ответили.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы появятся экраны с камерами видеонаблюдения.