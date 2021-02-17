США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа

Соединенные Штаты подали апелляцию на решение суда в Лондоне об отказе в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оргкомитет движения Don't Extradite Assange.

«Обвинение США направило в суд свои аргументы в минувшую пятницу, это является апелляцией на решение суда от 4 января», – указано в сообщении оргкомитета.

Движение также приводит заявление подруги Ассанжа Стеллы Морис, которая сообщает о намерении защиты просить у суда дополнительное время для обсуждения дальнейшей стратегии и подготовки аргументации.

4 января суд в Лондоне отказал властям США в экстрадиции Ассанжа.