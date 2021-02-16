Сеул обвиняет КНДР в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Национальная разведывательная служба Республики Корея подозревает хакеров из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в попытке украсть технологии изготовления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным разведслужбы, хакеры из Северной Кореи пытались взломать серверы южнокорейской фармацевтической компании, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что предположительно северокорейские хакеры провели кибератаку на британско-шведскую компанию AstraZeneca, занимавшуюся разработкой вакцины от коронавируса.