В Кремле оценили обвинения Франции в кибератаках

Россия не имеет и не может иметь отношения к киберпреступности, власти Франции обвинили в атаках не Россию, а некую группу хакеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Они не обвинили Россию, а некую группу хакеров, которые могут иметь отношение к России. А почему к России, а не к Франции? К России, а не к Америке? Россия не имела, не имеет и не может иметь отношения к проявлениям киберпреступности», – отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская сторона неоднократно говорила о международном сотрудничестве в вопросах кибербезопасности.

Ранее власти Франции заявили о серии кибератак, затронувших «несколько» местных компаний и ведомств. По данным агентства по кибербезопасности страны (ANSSI), к взломам причастна «русская» группировка, за которой также числятся некоторые крупные атаки последних лет.