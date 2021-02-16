Роскомнадзор призвали изучить Clubhouse

Роскомнадзор и правоохранительные органы должны контролировать социальную сеть Clubhouse так же, как и остальные соцсети, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, член рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий Артем Кирьянов. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Что касается законодательного регулирования [Clubhouse], можно применять меры воздействия, если будет соблюден определенный порядок. Надо задуматься о фиксации того, что происходит в приложении», – отметил Кириянов.

Он добавил, что при наличии ситуаций, беспокоящих пользователей, нужно будет постоянно отслеживать и в режиме онлайн записывать происходящее в социальной сети. При этом регулирующим органам следует реагировать на Clubhouse так же, как и на остальные приложения. При этом член ОП признал наличие «определенных трудностей» в технике осуществления подобного контроля.

Кроме того, Кирьянов призвал Clubhouse создать представительство в России и следовать местным законам.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обратился к аккаунту Кремля на английском языке с приглашением провести встречу в приложении Clubhouse. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это предложение интересным.