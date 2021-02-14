Делегация России в Вене завела Telegram-канал после блокировки в Twitter

Российская делегация на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями завела канал в Telegram после блокировки аккаунта в Twitter.

12 февраля Twitter без объяснения причин заблокировал аккаунт делегации. Позднее аккаунт был восстановлен, однако причины блокировки компания не объяснила.

«Дорогие подписчики, приглашаем присоединиться к нашему Telegram-каналу. Остаемся на связи!» — говорится в заявлении делегации в Twitter.

В Telegram-канале делегация выразила надежду, что инцидент с временной заморозкой Twitter-аккаунта был не более чем технической ошибкой, иначе данный инцидент был бы «не только грубейшим проявлением цензуры, но и неуважением к праву подписчиков на свободу доступа к информации».

Также в мессенджере делегаты поблагодарили МИД РФ за содействие в восстановлении страницы в Twitter.

Это не первый раз, когда соцсеть блокирует официальные страницы стран или политических лидеров. Так, ранее был заблокирован аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также санкциям подверглась страница посольства КНР в Соединенных Штатах.