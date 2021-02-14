Назван простой способ шифрования текстового файла в Word

Американское издание Business Insider назвало простой способ зашифровать текстовый файл в Microsoft Word.

Отмечается, что функция шифрования полезна во время работы с конфиденциальной информацией. Чтобы она заработала необходимо открыть файл Word и во вкладке «Файл» открыть раздел «Сведения». Далее нужно кликнуть на «Защиту документа» и подпункт «Зашифровать с использованием пароля». После этого в появившимся окне нужно ввести пароль и подтвердить его.

Такая процедура позволяет открывать документ только при вводе корректного пароля. При этом восстановить пароль, если пользователь его забыл, невозможно.

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