Китай запретил трансляцию BBC World News

Власти Китая запретили трансляцию BBC World News из-за нарушения требований по освещению событий и подрыва государственных интересов страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главного управления радио и телевидения Китая.

«Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве иностранного канала, BBC World News не может продолжать свою работу на территории КНР», — говорится в заявлении.

Отмечается, что власти не будут рассматривать заявку канала на новый год, который наступил в Китае в ночь на 12 февраля.

Ранее в Китае задержали журналистку из Австралии.