Дуров пообещал, что рекламы в чатах Telegram не будет
Максимс Краюшкинс
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В чатах мессенджера Telegram не появится реклама, она может может появиться только в каналах, их владельцы смогут от нее отказаться. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что реклама в каналах будет контекстной, основанной на тематике канала.
«Рекламы в чатах Telegram не будет... Личные и групповые чаты всегда будут без рекламы», — сообщил Дуров.
Он добавил, что реклама коснется только больших каналов, которых нет на других платформах.
Кроме рекламной платформы Telegram разрабатывает возможность донатов и подписок, сообщил Дуров.
Ранее Дуров раскрыл секрет популярности Telegram.
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