Дуров пообещал, что рекламы в чатах Telegram не будет

В чатах мессенджера Telegram не появится реклама, она может может появиться только в каналах, их владельцы смогут от нее отказаться. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что реклама в каналах будет контекстной, основанной на тематике канала.

«Рекламы в чатах Telegram не будет... Личные и групповые чаты всегда будут без рекламы», — сообщил Дуров.

Он добавил, что реклама коснется только больших каналов, которых нет на других платформах.

Кроме рекламной платформы Telegram разрабатывает возможность донатов и подписок, сообщил Дуров.

Ранее Дуров раскрыл секрет популярности Telegram.