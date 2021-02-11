Microsoft пыталась приобрести фотохостинг Pinterest

Американская компания Microsoft пыталась приобрести фотохостинг и сервис для хранения визуальных закладок Pinterest. Об этом сообщает Financial Times.

Источники газеты отметили, что обсуждение вопроса осуществления сделки велось в течение последних месяцев. По их словам, покупка могла бы стать для Microsoft крупнейшей в истории компании.

Приобретение фотохостинга было бы реализовано в соответствии с планом корпорации по «расширению портфеля приложений, которые могли бы работать на базе облачной платформы Azure». На данный момент Pinterest использует сервис Amazon Web Services.

Собеседники газеты добавили, что стоимость фотохостинга в период пандемии коронавируса выросла в 600%. По их данным, в настоящее время переговоры о покупке приостановлены.

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