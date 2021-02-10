В Роскомнадзоре предложили закрепить представительства IT-компаний в России

В Роскомнадзоре заявили, что иностранные IT-компании должны иметь официальные представительства в России. Об этом заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер, пишет ТАСС.

По его словам, в России почти нет представительств, куда Роскомнадзор мог бы направлять запросы. В настоящий момент корреспонденцию приходится доставлять за рубеж.

«Предложение — подумать над созданием регулирования, которое позволило бы создать полноценное представительство, а не от случая к случаю отвечающее на наши вопросы», — сказал Вагнер.

Ранее Роскомнадзор удалил 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям в соцсетях.