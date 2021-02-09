Разработчик Cyberpunk 2077 стал жертвой хакерской атаки

Игровая студия CD Projekt RED, стоящая за серией Witcher и Cyberpunk 2077, была атакована неизвестными киберпреступниками. Об этом разработчик сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Известно, что внутренние системы компании были скомпрометированы. Злоумышленники утверждают, что к ним в руки попал исходный код всех выпущенных студией игр, а также юридическая и административная документация CD Projekt RED. Теперь мошенники требуют денежный выкуп за эту информацию, угрожая, в противном случае, слить ее в открытый доступ.

Как заявили в компании, нет никакого свидетельства того, что хакерам удалось получить доступ к личным данным игроков. В CD Projekt RED не намерены вести переговоры с преступниками и выплачивать выкуп. Расследованием инцидента уже занимаются соответствующие органы.