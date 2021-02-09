Более половины россиян низко оценили свои знания в сфере IT

Аналитический центр НАФИ провел опрос, в результате которого стало известно, что свыше половины работающих россиян (51%) россиян отмечают, что у них низкий уровень знаний и навыков в сфере информационных технологий, передает RT.

При этом только 13% опрошенных оценили свои навыки, как высокие и 33% — как средние.

По данным исследования, самооценка уровня цифровых компетенций зависит от возраста, образования и пола. Уточняется, что молодежь до 35 лет, люди с высшим образованием, а также мужчины склонны оценивать выше свои знания и навыки.

Также половина работающих полагают, что смогли бы перейти на более высокую позицию или найти более привлекательную работу, если бы они лучше знали информационные технологии. Так считают 51% опрошенных. При этом среди молодежи (18—24 лет) их доля еще выше — 59%.

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