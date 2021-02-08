Дуров раскрыл секрет популярности Telegram

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Павел Дуров Павел Дуров
Павел Дуров
Global Look Press

Предприниматель Павел Дуров рассказал, почему мессенджер Telegram так популярен. Об этом он написал в своем блоге.

Дуров написал, что последние семь лет к приложению ежегодно присоединялись 40% пользователей.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — отметил создатель мессенджера.

Предприниматель подчеркнул, что верность ценностям важна в любом деле, потому что без целенаправленных усилий невозможно добиться успеха.

Ранее Дуров назвал «свободой выбора» последнее обновление в Telegram.