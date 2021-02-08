Дуров раскрыл секрет популярности Telegram
Карина Казанцева
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Предприниматель Павел Дуров рассказал, почему мессенджер Telegram так популярен. Об этом он написал в своем блоге.
Дуров написал, что последние семь лет к приложению ежегодно присоединялись 40% пользователей.
«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — отметил создатель мессенджера.
Предприниматель подчеркнул, что верность ценностям важна в любом деле, потому что без целенаправленных усилий невозможно добиться успеха.
Ранее Дуров назвал «свободой выбора» последнее обновление в Telegram.
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