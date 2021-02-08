YouTube заблокировал видео разговора Навального с его «отравителем»

YouTube заблокировал видео блогера Алексея Навального, в котором он якобы разговаривал со своем «отравителем».

«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», — говорится на странице ролика.

При этом просмотр видео из других стран не ограничен.

Ролик, опубликованный 21 декабря, набрал более 27,6 млн просмотров.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.