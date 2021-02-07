У МЧС появилась страница в TikTok

МЧС России открыло официальные страницы в социальных сетях TikTok и Likee. Целью создания аккаунтов является «популяризация культуры безопасности среди населения», заявили в ведомстве агентству ТАСС.

На новых для министерства платформах будут публиковаться видеопамятки и лайфхаки, а также челленджи, трюки от спасателей и видео от первого лица, рассказали в МЧС.

Накануне официальный аккаунт в TikTok завело российское Министерство иностранных дел.