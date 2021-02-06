МИД завел аккаунт в TikTok

МИД России завел аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

По словам Захаровой, это было запланировано давно.

«А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — пояснила она.

МИД уже выложил два видео: первое посмотрели 60 человек, второе — 129. На аккаунт подписались 16 пользователей.

Ранее TikTok запустил функцию по борьбе с распространением дезинформации.