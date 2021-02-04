В Мьянме временно заблокирован Facebook

Интернет-провайдеры Мьянмы по приказу военного правительства временно заблокировали доступ к соцсети Facebook. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Facebook известно, что «в настоящее время доступ в соцсеть закрыт для некоторых людей».

«Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Мьянме также заблокированы Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. В стране был объявлен режим ЧП на год.