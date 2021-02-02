Пользователи второй день жалуются на сбои «ВКонтакте»
Ника Пикекатлет
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Пользователи соцсети «ВКонтакте» второй день сообщают о сбоях в ее работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
В понедельник, 1 февраля, «ВКонтакте» отмечала, что восстановила работу сервиса, однако неполадки повторились снова 2 февраля в 14.30.
Так, 73% пользователей испытывают трудности при загрузке сайта. Кроме того, 23% обратившихся жаловались на сбои при отправке сообщений. Еще 3% пожаловались на проблемы с входом в аккаунт.
В декабре 2020 года соцсеть «ВКонтекте» обновила дизайн.
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