Пользователи второй день жалуются на сбои «ВКонтакте»

Пользователи соцсети «ВКонтакте» второй день сообщают о сбоях в ее работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

В понедельник, 1 февраля, «ВКонтакте» отмечала, что восстановила работу сервиса, однако неполадки повторились снова 2 февраля в 14.30.

Так, 73% пользователей испытывают трудности при загрузке сайта. Кроме того, 23% обратившихся жаловались на сбои при отправке сообщений. Еще 3% пожаловались на проблемы с входом в аккаунт.

В декабре 2020 года соцсеть «ВКонтекте» обновила дизайн.