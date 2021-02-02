Google закрывает собственную студию разработки игр для Stadia

Игровая платформа Stadia от Google закрывает студию разработки эксклюзивных тайтлов Stadia Games and Entertainment.

«Мы решили, что не будем больше инвестировать в создание эксклюзивного контента от нашей команды разработчиков SG&E, помимо каких-либо запланированных на ближайшее время игр», — говорится в собственном блоге компании.

Отмечается, что большая часть команды перейдет на новые должности в Google. При этом глава направления Джейд Рэймонд приняла решение покинуть корпорацию.

Платформа будет поддерживать ранее выпущенные эксклюзивные тайтлы, а также будет добавлять новые игры от сторонних студий.

Проект Google Stadia был запущен 19 ноября 2019 года. В настоящее время он работает в 14 странах. Сервис позволяет играть в одну и ту же игру на разных устройствах — на компьютере, смартфоне или ТВ-приставке.