Apple добавила возможность разблокировать iPhone через Face ID, не снимая маски

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Global Look Press

Теперь владельцы iPhone смогут разблокировать смартфон через Face ID, не снимая медицинскую маску с лица. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский офис Apple.

Отмечается, что соответствующая функция появилась в бета-версии iOS 14.5. Для разблокировки гаджета понадобятся часы Apple Watch.

По данным пресс-службы, необходимо просто посмотреть на iPhone, потом на Apple Watch поступит тактильный сигнал, подтверждающий, что Phone был разблокирован. Заблокировать смартфон также можно с часов.

При этом уточняется, что для автозаполнения паролей в App Store, iTunes и Safari пользователям в маске придется ввести код-пароль от iPhone, а для оплаты покупок с помощью Apple Pay в медицинской маске нужно воспользоваться Apple Watch.

Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 пока не доступны.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в iPhone 13 будет установлен подэкранный Touch ID.