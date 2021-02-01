Зафиксирован сбой в работе «ВКонтакте»
Семён Сонный
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В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи начали сообщать о проблемах с доступом к социальной сети около 17.38 мск, за 15 минут было зафиксировано более двух тысяч сообщений о сбое. Большинство сообщивших о неполадках (73%) заявляли о проблемах с доступом к сайту, 23% отметили проблемы с личными сообщениями.
Сбои фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов.
Предыдущий сбой в работе «ВКонтакте» был зафиксирован 24 января.
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