Зафиксирован сбой в работе «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи начали сообщать о проблемах с доступом к социальной сети около 17.38 мск, за 15 минут было зафиксировано более двух тысяч сообщений о сбое. Большинство сообщивших о неполадках (73%) заявляли о проблемах с доступом к сайту, 23% отметили проблемы с личными сообщениями.

Сбои фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов.

Предыдущий сбой в работе «ВКонтакте» был зафиксирован 24 января.