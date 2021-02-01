Перебои с интернетом начались в Мьянме на фоне задержания президента

В Мьянме начались перебои с интернетом и телефонной связью. Об этом сообщает Financial Times.

Советник госсоветника Мьянмы, австралийский ученый Шон Тернелл выразил мнение, что такие перебои связаны с задержанием президента страны Вин Мьиня и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

При этом он добавил, что военные пока не прокомментировали произошедшие ранее события с задержанием высших лиц страны.

Неправительственная организация Netblocks подтвердила данные об отключении интернета. По их информации, это произошло примерно в 03.00 ( 23.30 по мск).

Сбои были определены в работе нескольких операторов.