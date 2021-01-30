Роскомнадзор потребовал у Telegram прекратить распространять данные силовиков

Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить распространять личные данные силовиков. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что публикация личных данных противоречит закону «О персональных данных» и политике конфиденциальности компании Telegram Group Inc. Подчеркивается, что обнародование личной информации угрожает безопасности людей.

Ранее в Telegram слили данные силовиков, проводящих задержания на незаконных акциях.