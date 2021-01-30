В Telegram слили данные силовиков, проводящих задержания на незаконных акциях

В Telegram появился открытый канал, в котором публикуют официальную информацию о полицейских и росгвардейцах, участвующих в задержаниях на несанкционированных акциях. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Аудитория канала составляет 8,5 тыс. человек, в нем опубликованы имена силовиков, их фото, телефоны, ссылки на страницы в соцсетях и данные о родственниках. Участники канала могут анонимно загрузить данные, которые потом добавляются в общий отчет.

Telegram также использовался и для публикации персональных данных участников акций. 26 января модераторы мессенджера заблокировали канал, в котором были имена и фотографии граждан.

По мнению депутата фракции «Единая Россия» Антона Горелкина, публикация персональных данных россиян вне зависимости от их профессии должна наказываться.

«В данном случае это создает угрозу безопасности правоохранителей и обострения социальной обстановки»,— заявил он.

Как отмечает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, подобного рода Telegram-каналы успешно работают, так как продолжаются утечки персональных данных граждан, в том числе из госструктур.

Ранее в Госдуме начали работу над законодательными инициативами, которые предполагают ужесточение наказания за утечку персональных данных и их незаконный оборот.