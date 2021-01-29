Представители Tik-Tok, Facebook, Telegram вызваны в Роскомнадзор
Бернст Ю.
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Роскомнадзор вызвал представителей Tik-Tok, Facebook и Telegram, сообщается на сайте ведомства.
В адрес руководства социальных сетей были направлены письма с требованием прибыть, чтобы разъяснить ответственность за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях, пояснили в ведомстве.
Там также напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в сети грозит штрафом в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до одной десятой суммы годовой выручки.
Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления.
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