Google признала, что ограничил российский гимн на YouTube по ошибке

Ограничение российского гимна на YouTube из-за авторских прав было ошибочным. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе компании.

В компании подчеркнули, что рассмотрели претензию Broadcast Music Inc., американской организацией по защите авторских прав, выяснив, что она необоснованная и, соответственно, должна быть отозвана.

«Мы рассмотрели претензию, касающуюся гимна России, и определили, что претензия недействительна. Отпечаток Content ID, связанный с этим заявлением, был неверно настроен в системе», — сказали в Google.

Ранее Роскомнадзор потребовал снять ограничения YouTube на гимн России.