Роскомнадзор потребовал снять ограничения YouTube на гимн России

Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием отменить ограничение на публикацию материалов, которые содержат гимн России, в YouTube. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что ограничения действуют «под предлогом нарушения авторских прав».

Однако в заявлении указано, что государственные символы, в том числе гимн, не представляют объект авторского права.

«Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — подчеркнул Роскомнадзор.

Ведомство также призвало российских пользователей перейти на национальные видеохостинги.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с передачи «Постскриптум» в YouTube.