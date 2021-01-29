Роскомнадзор потребовал снять ограничения YouTube на гимн России
Ника Пикекатлет
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Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием отменить ограничение на публикацию материалов, которые содержат гимн России, в YouTube. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что ограничения действуют «под предлогом нарушения авторских прав».
Однако в заявлении указано, что государственные символы, в том числе гимн, не представляют объект авторского права.
«Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — подчеркнул Роскомнадзор.
Ведомство также призвало российских пользователей перейти на национальные видеохостинги.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с передачи «Постскриптум» в YouTube.
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