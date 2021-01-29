Захарова рассказала о блокировках аккаунтов посольств России за рубежом

Аккаунты российских посольств в американских социальных сетях часто подвергаются блокировкам, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканале «Крым 24».

«У нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до офисов компаний американских соцсетей, интернет-платформ, и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос: наделить официальные страницы официальным статусом и тем более не допускать их блокировки <...> Мы с этим сталкиваемся регулярно», — отметила представитель МИДа.

Кроме того, российской стороне приходится доказывать руководству американских соцсетей необходимость блокировки фейковых страниц, которые выдают себя за страницы загранучреждений России.

Недавно социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. По его словам, блокировка была связана с комментарием под публикацией бывшего посла США в России Майкла Макфола.