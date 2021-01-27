Россия призвала ООН, ПАСЕ и ОБСЕ ограничить «произвол» интернет-компаний США

Совет Федерации призвал международные организации ограничить «произвол» интернет-компаний США, чтобы предотвратить их «цифровую диктатуру». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление верхней палаты российского парламента.

Совфед обратился к генеральному секретарю ООН, генеральному директору ЮНЕСКО, профильным мониторинговым механизмам Совета ООН по правам человека, генеральному секретарю Совета Европы, председателю ОБСЕ, представителю ОБСЕ в Европе по свободе средств массовой информации с просьбой «уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний».

Также, по заявлению сенаторов, на встречах генассамблеи ООН и ее профильных главных комитетов, ПАСЕ и ПА ОДКБ эта проблема должна быть подвергнута «самому серьезному рассмотрению».

Ранее стало известно, что Россия направит США ноту из-за фейков американских интернет-гигантов о России.