Эксперты ожидают резкое подорожание российской техники

Из-за нехватки в целом в мире полупроводниковых микросхем электроника российского производства может подорожать на 50%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенные компании.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, считает, что в условиях дефицита необходимых компонентов у российских производителей фиксируется рост издержек.

При повышении стоимости редких деталей на складах импортеров приходится платить за услуги брокеров, которые находят остатки комплектующих по всему миру. Кроме того, в таких случаях разработчикам также приходится тратиться на изменение дизайна продуктов.

Расходы на закупку компонентов увеличились на 20–30%, уточнили в компании бытовой электроники и смартфонов INOI.

В «АТБ Электроника» и GS Nanotech также подтвердили повышение цен на детали и согласились, что рост издержек приведет к росту окончательной стоимости продуктов.

По данным INOI, многие продукты дорожают на 20–30%, некоторые — на 50%.