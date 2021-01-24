Facebook разблокировал публикацию Рогозина

Социальная сеть Facebook разблокировала публикацию, которая была сделана в аккаунте главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Однако у его аккаунта по-прежнему отсутствует возможность размещать на странице новые записи.

«FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу (публикацию - ред.), но обновления до сих пор закрыты», — написал Рогозин.

Ранее заблокированная публикация была посвящена критике экс-посла США в России Майкла Макфола.