Google угрожает отключить свой интернет-поиск в Австралии

Компания Google готова отключить свой интернет-поиск в Австралии, если власти страны примут закон о выплатах за контент новостных компаний. Об этом заявила директор регионального отделения компании Мел Сильва, сообщает Sydney Morning Herald.

«Если закон будет принят, у нас будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к поиску Google в Австралии», – пояснила Сильва на слушаниях в австралийском сенате.

Разрабатываемый по инициативе властей Австралии закон обяжет технологические компании договариваться с местными издателями и вещателями о выплатах за их контент. При этом, если соглашение не будет достигнуто, размер выплат будет определять назначенный государством арбитр.