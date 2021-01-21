Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США

Twitter заблокировал аккаунт посольства КНР в Соединенных Штатах из-за публикации про уйгуров, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.

7 января на странице посольства появился пост, в котором говорилось, что уйгурские женщины больше не являются «машинами по зачатию детей». Через сутки Twitter сделал пост недоступным для просмотра и заблокировал доступ к аккаунту посольства.

Компания требует от владельца аккаунта вручную удалить вышеуказанное сообщение, чтобы восстановить доступ.

Представитель Twitter объяснил, что в данном твите нарушается политика компании против дегуманизации.

Ранее США назвали действия Китая в отношении уйгуров «геноцидом».