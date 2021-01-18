Лавров: события в США показали, что техногиганты игнорируют конституцию

Беспорядки в США, в том числе в Вашингтоне, показали, что технологические гиганты ни во что не ставят конституцию. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, последние события, в том числе в США, показали, что создатели технологических империй даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своей стране.

Министр считает, эти техногиганты сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм. Он отметил, что такое пренебрежение конституцией вызывает серьезную озабоченность.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

Позднее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в американской столице.

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