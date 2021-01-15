В СК заявили о росте уровня киберпреступности в 20 раз за семь лет
Семён Сонный
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Уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз за последние семь лет, рассказал руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета (СК) России Константин Комарда в интервью ТАСС.
«В целом, с 2013 года уровень преступности в сфере информационных технологий возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться», – предупредил Комарда.
По данным СК, на сегодняшний день каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве.
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