В СК заявили о росте уровня киберпреступности в 20 раз за семь лет

Уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз за последние семь лет, рассказал руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета (СК) России Константин Комарда в интервью ТАСС.

«В целом, с 2013 года уровень преступности в сфере информационных технологий возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться», – предупредил Комарда.

По данным СК, на сегодняшний день каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве.

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